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Приметы и советы

Назван размер идеальной для россиян зарплаты

Араз Салехов
Общество
Назван размер идеальной для россиян зарплаты
Фото: Pixabay

Стала известна идеальная для россиян зарплата — она составляет 181 тысячу рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного инвестиционной компанией Anderida Financial Group.

— Россияне в ходе опроса определили, что идеальным уровнем дохода они считают сумму в пределах 181 тысячу рублей. При этом фактическая сумма в среднем по России не превышает 60 тысяч рублей, — говорится в материале.

По словам аналитиков, сумма идеальной зарплаты стала рекордной по причине общего роста цен на товары, неуверенности в будущем, а также отсутствия у многих «подушки безопасности», сообщает ТАСС.

До этого россияне назвали желаемый уровень зарплаты в 2023 году — в текущем году порядка 42 процентов россиян хотели бы получать в месяц 50–100 тысяч рублей, еще 22 процента — 100–150 тысяч.

Получив аванс в январе этого года, многие россияне заметили, что сумма ощутимо уменьшилась. Переживать не стоит — размер зарплаты не изменился. Все дело в новом порядке налогового расчета. Как теперь выплачивается аванс и почему его размер стал другим в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

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