Россияне назвали желаемый уровень зарплаты в 2023 году

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В текущем году порядка 42 процентов россиян хотели бы получать в месяц 50–100 тысяч рублей, еще 22 процента — 100–150 тысяч. Об этом в воскресенье, 29 января, свидетельствуют данные исследования банка «Открытие» и компании «Росгосстрах».

— Около восьми процентов граждан хотели бы получать 150–200 тысяч рублей, еще восемь процентов — свыше 200 тысяч рублей в месяц, — говорится в материале.

Помимо этого, только два процента граждан хотели бы зарплату размером менее 30 тысяч рублей. Еще 14 процентов респондентов посчитали, что текущий уровень их доходов соответствует желаемому, передает агентство «Прайм».

Экономист Николай Кульбака в беседе с «ВМ» высказал мнение, что не существует универсального совета по поводу того, какой процент от доходов нужно откладывать. Многое зависит от целей человека, и при необходимости определиться с откладываемой суммой поможет специалист по финансам.