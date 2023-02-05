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Пожарный погиб при тушении частного дома в Подмосковье

Араз Салехов
Происшествия
Пожарный погиб при тушении частного дома в Подмосковье
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудник пожарной службы погиб при тушении возгорания в частном доме в деревне Ашукино Московской области. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, около половины первого ночи в деревне Ашукино произошел пожар в частном доме. На место инцидента выехала пожарная бригада, в ходе тушения погиб командир отделения из-за обрушения кирпичной стены. Кроме того, начальник караула сломал себе ногу, сообщает ТАСС.

Накануне в 17-этажном жилом доме в Троицке произошел пожар. Отмечается, что огнем были охвачены этажи с 10-го по 13-й. Объект расположен по адресу Академическая площадь, дом 3. В пресс-службе Главного управления МЧС России по столице подтвердили, что заявка о возгорании поступила в 17:13. В дальнейшем стало известно, что специалисты ликвидировали возгорание.

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