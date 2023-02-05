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Первый танк Leopard 2 отправили Украине из Канады

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Первый танк Leopard 2 отправили Украине из Канады
Фото: shutterstock

Канада отправила Украине первый танк германского производства Leopard 2. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщила глава Минобороны страны Анита Ананд в своем аккаунте в Twitter.

— Сегодня самолет ВВС Канады покинул Галифакс с первым основным боевым танком Leopard 2 на борту, который наша страна передает Украине, — поделилась она.

Министр добавила, что канадское государство поддерживает украинский народ и продолжит обеспечивать ВСУ военными средствами. В общей сложности Оттава планирует отправить четыре находящихся на балансе минобороны танка такого типа.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что переданное Украине западное оружие не будут использовать для ударов по территории России. Германский лидер подчеркнул, что у него есть договоренность по этому вопросу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также стало известно, что Германия может передать украинской стороне до 160 танков Leopard 1. Так, компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau могут отремонтировать и направить на экспорт в Украину большую часть имеющихся у них машин.

Украина Оружие Канада
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