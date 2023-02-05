Шольц заявил о «консенсусе» с Зеленским об отказе от ударов по России

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Переданное Украине западное оружие не будут использовать для ударов по территории России. Об этом в воскресенье, 5 февраля, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Германский лидер подчеркнул, что у него есть договоренность по этому вопросу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— На этот счет существует консенсус, — цитирует главу Германии РИА Новости.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что потенциальная атака Киева на Крымский полуостров будет расцениваться как полноценное нападение на Российскую Федерацию.

О последствиях ударов по российским территориям предупредил также депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, попытки нанести удары по Крыму с помощью американских ракет будут восприняты как объявление войны со стороны США.

Также стало известно, что Германия может передать украинской стороне до 160 танков Leopard 1. Так, компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau могут отремонтировать и направить на экспорт в Украину большую часть имеющихся у них машин.