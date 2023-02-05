Беннет заявил, что Путин обещал ему «не устранять Зеленского»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин не собирается угрожать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому физической расправой. Об этом рассказал бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью журналисту Ханохом Даумом.

— Я знал, что Зеленский под угрозой... И тогда я ему сказал: «Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского». Он (Путин — прим. «ВМ») ответил: «Я не убью Зеленского», — поделился он.

По словам политика, после он связался с украинским президентом и заверил, что тот в безопасности и его жизни ничего не угрожает.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что переданное Украине западное оружие не будут использовать для ударов по территории России. Германский лидер подчеркнул, что у него есть договоренность по этому вопросу с Зеленским.

Читатели британского издания Daily Mail серьезно отнеслись к речи президента России на мероприятиях в честь 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве. Так, британцы посоветовали Зеленскому сдаться после слов Путина в Волгограде