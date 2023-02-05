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Назван размер гонорара Емельяненко за проигрышный бой с Бейдером

Араз Салехов
Спорт
Назван размер гонорара Емельяненко за проигрышный бой с Бейдером
Фото: YouTube-канал BellatorMMA (скриншот)

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за бой с американцем Райаном Бейдером. Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на отчет Атлетической комиссии штата Калифорния.

При этом его оппонент заработал 150 тысяч долларов. Как уточняется, никто из бойцов на этом турнире лиги Bellator не заработал больше вышеназванных спортсменов.

Напомним, что боец из России проиграл последний бой в карьере техническим нокаутом. На кону стоял чемпионский титул Bellator. Российский спортсмен до этого заявлял о желании проводить больше времени с семьей и окончательном решении завершить карьеру после этого боя.

Также команда Емельяненко рассказала о повреждениях бойца после нокаута от Бейдера. По их словам, спортсмену не потребовалась помощь врачей. У Емельяненко имеются гематомы, а также разбит нос.

В октябре 2022 года Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве. Он одержал победу нокаутом в первом раунде.

Федор Емельяненко Деньги
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