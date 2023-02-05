Ребенка эвакуировали на вертолете с места ДТП на МКАД

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Москва, МКАД, 9-й километр Карта всех событий

С места ДТП на 9-м километре МКАД на вертолете эвакуировали ребенка. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

— С места аварии в специализированное лечебное учреждение столицы вертолетом эвакуировали ребенка с различными травмами, — рассказали в ведомстве.

На борту санитарного вертолета ребенка сопровождали врачи московского территориального центра медицины катастроф, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

ДТП, о котором идет речь, произошло 5 февраля. Грузовик въехал в два легковых автомобиля на внутренней стороне 9-го километра МКАД.

2 февраля на Третьем транспортном кольце на северо-востоке Москвы столкнулись три автомобиля. ДТП произошло на внутренней стороне ТТК в районе дома № 26 по улице Сущевский Вал.

Еще одна авария произошла в среду, 1 февраля, на севере Москвы. КамАЗ насмерть сбил 56-летнего мужчину. ДТП попало на запись камеры видеонаблюдения.