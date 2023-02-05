Ребенка эвакуировали на вертолете с места ДТП на МКАД
С места ДТП на 9-м километре МКАД на вертолете эвакуировали ребенка. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
— С места аварии в специализированное лечебное учреждение столицы вертолетом эвакуировали ребенка с различными травмами, — рассказали в ведомстве.
На борту санитарного вертолета ребенка сопровождали врачи московского территориального центра медицины катастроф, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».
ДТП, о котором идет речь, произошло 5 февраля. Грузовик въехал в два легковых автомобиля на внутренней стороне 9-го километра МКАД.
2 февраля на Третьем транспортном кольце на северо-востоке Москвы столкнулись три автомобиля. ДТП произошло на внутренней стороне ТТК в районе дома № 26 по улице Сущевский Вал.
Еще одна авария произошла в среду, 1 февраля, на севере Москвы. КамАЗ насмерть сбил 56-летнего мужчину. ДТП попало на запись камеры видеонаблюдения.