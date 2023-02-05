Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

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Российские подразделения продолжили успешное наступление на Донецком направлении. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Ракетными войсками и артиллерией группировки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Спорное, Авдеевка и Красногоровка Донецкой народной республики, — заявил он.

По словам Конашенкова, всего за прошедшие сутки войскам РФ удалось уничтожить более 115 украинских солдат и три боевые машины пехоты, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Конашенков также сообщил, что российские войска сумели уничтожить склад артиллерийских боеприпасов украинской армии в районе Угледара.

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