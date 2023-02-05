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Беннет заявил о наличии 17 черновиков соглашения между Россией и Украиной

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Беннет заявил о наличии 17 черновиков соглашения между Россией и Украиной
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Во время переговоров России и Украины обе стороны подготовили почти два десятка проектов соглашения. Об этом в воскресенье, 5 февраля, бывший премьер Израиля Нафтали Беннет.

По его словам, всего существовало около 17-18 черновиков соглашений. Однако ни один из этих проектов так и не был обнародован. Беннет также рассказал, что именно он выполнял роль посредника между обеими странами. Но Запад прервал переговоры, уточнил бывший израильский премьер на своем YouTube-канале.

Недавно заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил, что предпосылки для переговоров по урегулированию ситуации на Украине в настоящее время отсутствуют, поскольку для дипломатии необходима политическая воля, которой нет у Киева и его западных кураторов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Киев исключает для себя возможность переговоров с Москвой на уровне законодательства. Какие законы «мешают» украинской стороне начать переговоры с Российской Федерацией, в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил политолог Сергей Маркелов.

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