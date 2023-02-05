Минобороны обвинило Киев в подготовке провокации с подрывом больниц в Краматорске

Фото: Минобороны РФ

Украинские власти готовят масштабную провокацию для обвинения России в совершении военных преступлений. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.

— Для этого киевским режимом спланирован в городе Краматорске управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы с целью обвинения России в якобы преднамеренном ударе по гражданским объектам, — говорится в сообщении.

В министерстве утверждают, что в Краматорск в сопровождении СБУ специально прибыли представители западных СМИ, а персонал медицинских учреждений эвакуирован и переведен на удаленную работу.

Такими провокациями Киев намерен в очередной раз надавить на Запад ради поставок нового оружия, утверждается в Telegram-канале «Миноброны России».

Накануне обозреватель Андрей Коц заявил, что военно-политическое руководство США нарушило свое обещание, объявив о поставке дальнобойных ракет GLSDB Украине.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты передадут новый пакет военной помощи Украине на сумму почти 2,2 миллиарда долларов. В него войдут ракеты большей дальности для РСЗО HIMARS.