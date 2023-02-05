В партии Зеленского объявили, что Резников покинет пост министра обороны Украины
Украинский политик Алексей Резников покидает должность министра обороны страны, вместо него военное ведомство возглавит нынешний глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
Парламентарий также добавил, что Резников возглавит министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которым сейчас руководит Павел Рябикин, пишет ТАСС.
— Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени, — подчеркнул Арахамия.
Минувшим днем Резников заявил, что Министерство обороны Украины проводит внутренний аудит своей финансовой деятельности на фоне сообщений о коррупции.
Накануне экс-депутат Рады Илья Кива сообщил, что Резников написал заявление об отставке с поста министра обороны из-за коррупции в ведомстве.
1 февраля украинские СМИ сообщили, что врио руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев подал в отставку.