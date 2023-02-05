В партии Зеленского объявили, что Резников покинет пост министра обороны Украины

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Украинский политик Алексей Резников покидает должность министра обороны страны, вместо него военное ведомство возглавит нынешний глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Парламентарий также добавил, что Резников возглавит министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которым сейчас руководит Павел Рябикин, пишет ТАСС.

— Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени, — подчеркнул Арахамия.

Минувшим днем Резников заявил, что Министерство обороны Украины проводит внутренний аудит своей финансовой деятельности на фоне сообщений о коррупции.

Накануне экс-депутат Рады Илья Кива сообщил, что Резников написал заявление об отставке с поста министра обороны из-за коррупции в ведомстве.

1 февраля украинские СМИ сообщили, что врио руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев подал в отставку.