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Экс-депутат Рады заявил об уходе главы Минобороны Украины Резникова со своего поста

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-депутат Рады заявил об уходе главы Минобороны Украины Резникова со своего поста
Фото: shutterstock

Министр обороны Украины Алексей Резников написал заявление об отставке. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

— Проворовавшийся министр обороны Украины Резников, как мне сообщил источник, написал заявление об отставке, — поделился он.

Политик сказал, что в скором времени ему «вручат подозрение» от СБУ. Кива в своем Telegram-канале написал, что после в отставку уйдет глава офиса президента Украины Андрей Ермак, поскольку он «руководитель и вдохновитель группы аферистов и казнокрадов в команде Зеленского».

1 февраля украинские СМИ сообщили, что врио руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев подал в отставку. В материале говорится, что глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников на данный момент не рассматривал его заявление, поскольку находится в командировке.

До этого представитель кабинета министров в парламенте Украины Тарас Мельничук рассказал, что Алексей Кулеба был уволен с должности председателя Киевской областной военной администрации.

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