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Приметы и советы

В Минобороны Украины идет аудит на фоне обвинений в коррупции

Евгений Белоусов
В мире
В Минобороны Украины идет аудит на фоне обвинений в коррупции
Фото: putyla.bukoda.gov.ua

Министерство обороны Украины проводит внутренний аудит своей финансовой деятельности на фоне сообщений о коррупции. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Думаю, что в течение недели он должен официально завершиться по всем процедурам, в феврале. Тогда уже будут выводы аудита по всему. Дальше это будет возложено на стол для принятия соответствующих решений, — заявил он.

По словам Резника, по инициативе украинского минобороны параллельно начат государственный аудит ведомства, передает ТАСС.

1 февраля украинские СМИ сообщили, что врио руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев подал в отставку. Уточнялось, что Резников на данный момент не рассматривал его заявление, поскольку находится в командировке.

До этого представитель кабинета министров в парламенте Украины Тарас Мельничук рассказал, что Алексей Кулеба был уволен с должности председателя Киевской областной военной администрации.

Украина Коррупция Минобороны
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