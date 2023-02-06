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Мэр Горловки сообщил о пострадавших в результате прямого попадания ВСУ в общежитие

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Мэр Горловки сообщил о пострадавших в результате прямого попадания ВСУ в общежитие
Фото: mvs.gov.ua

Украинские силы обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, в результате прямого попадания снаряда в общежитие есть пострадавшие. Об этом в ночь на понедельник, 6 февраля, сообщил мэр города Иван Приходько.

— Горловка. Шахтерская, 3. Общежитие. Прямое попадание. Есть пострадавшие, — написал мэр Горловки на своем канале в Telegram.

В настоящее время число пострадавших в результате инцидента уточняется.

Вооруженные силы Украины утром 20 января обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом в пятницу, 20 января, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В декабре 2022 года ВСУ вновь обстреляли находящийся в городе Горловка химический концерн «Стирол». Напомним, что 7 декабря украинская армия впервые произвела обстрел по территории химического концерна.

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