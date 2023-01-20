ВСУ обстреляли Горловку крупнокалиберными снарядами

Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины утром 20 января обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом в пятницу, 20 января, сообщило представительство Донецкой народной республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

— Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «ВМ») по направлению: 07:50 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров, — говорится в Telegram-канале «СЦКК ДНР».

Украинская армия 16 января выстрелили по Макеевке из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Как уточняется, Горняцкий район города был обстрелян в 04:00. В общей сложности украинская армия выпустила шесть ракет.

В декабре 2022 года ВСУ вновь обстреляли находящийся в городе Горловка химический концерн «Стирол». Напомним, что 7 декабря украинская армия впервые произвела обстрел по территории химического концерна.