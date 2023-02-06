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Приметы и советы

Издание Military Watch раскрыло главную проблему передаваемых Киеву танков Leopard

Егор Провоторов
В мире
Издание Military Watch раскрыло главную проблему передаваемых Киеву танков Leopard
Фото: Pixabay

Танки Leopard 1, которые Берлин решил передать Украине, создадут дополнительные трудности для Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в воскресенье, 5 февраля, американский журнал Military Watch со ссылкой на опрошенных изданием военных экспертов.

Как указали американские военные аналитики, обещанные Киеву танки являются морально устаревшими. В публикации отмечается, что основное орудие Leopard 1 старой нарезной конструкции имеет «очень ограниченные» характеристики по сравнению с современными гладкоствольными орудиями. Более того, такие танки могут использовать лишь 105-миллиметровые снаряды.

Примечательно, что такой тип боеприпасов отсутствует на украинских складах. А на Западе этот калибр также трудно отыскать, поскольку там перешли на 120-миллиметровые орудия «еще 40 с лишним лет назад».

Накануне немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на источники, сообщила, что Германия может передать украинской стороне до 160 танков Leopard 1.

До этого издание Politico опубликовало статью, где сообщается, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать поставку военной техники Киеву в связи с опасениями о возможном назревании конфликта с Россией.

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