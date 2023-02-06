Жилой дом начала XX века отремонтировали на Маросейке

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, улица Маросейка, 13с3 Карта всех событий

Специалисты завершили комплексное обновление жилого дома, построенного в начале XX века на Маросейке. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Для того чтобы сохранить первозданную красоту дома с почти столетней историей, разработали уникальный проект проведения работ. Подобрали качественные отечественные материалы, современные технологии, — поделился заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков.

В ходе ремонта рабочие заделали трещины, восстановили поврежденные участки кирпичной кладки и отсутствующие фрагменты лепнины. Строение расположено по адресу улица Маросейка, дом 13, строение 3, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что за последние десять лет в Москве отреставрировали более 1,9 тысячи памятников архитектуры и объектов культурного наследия. Столичные археологи за последние годы обнаруживали различные живописные монументы в исторических зданиях города.

29 января специалисты завершили реставрационные работы в доме Хлудова — Пантелеева на улице Земляной Вал. В процессе реставрации специалисты обновили кирпичную кладку фасадов, привели в порядок цоколь, окна, двери и кровлю.