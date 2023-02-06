Губернатор Шапша сообщил, что беспилотник взорвался недалеко от Калуги

Фото: Telegram / Владислав Шапша

Недалеко от Калуги на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Глава региона рассказал, что ночью 6 февраля жители окраин Калуги могли слышать хлопок.

— Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет, — сказал он.

По его информации, пострадавших в результате инцидента нет. Шапша в своем Telegram-канале добавил, что на месте работают представители силовых структур.

4 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Борисовский район в области. По его словам, снаряды попали на территорию промышленного завода.