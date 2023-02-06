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Приметы и советы

Первые в этом году случаи лихорадки Денге зарегистрировали в Красноярском крае

Араз Салехов
Общество
Первые в этом году случаи лихорадки Денге зарегистрировали в Красноярском крае
Фото: Unsplash

Первые в этом году два завозных случая лихорадки Денге* зарегистрированы в Красноярском крае. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Горяев.

— Как оказалось, обе заболевшие красноярки вернулись недавно из Таиланда (Пхукет и Паттайя). Отмечу, что передачу вирусов осуществляют исключительно комары, которые обитают преимущественно в тропических странах, — поделился он.

Горяев в своем Telegram-канале добавил, что такая инфекция не передается от человека к человеку.

Недавно в подмосковных Люберцах врачи достали 12-сантиметрового гельминта из щеки местной жительницы. 51-летняя пациентка обратилась к медикам с жалобами на зуд в щеке. Во время обследования специалисты выявили опухоль. В ходе операции хирурги обнаружили длинного червя, который был источником дискомфортных ощущений. По словам пациентки, ее недавно укусил комар в лицо. Предположительно, насекомое было заражено гельминтозом. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста и паразитолога Валерия Ковалева, где чаще всего любят селиться паразиты в человеческом теле и как от них избавиться.

*Лихорадка Денге — инфекционное заболевание, переносчиком которого являются насекомые.

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