«Любят селиться в сердце, легких и глазах»: как в тело человека попадают паразиты и чем они опасны

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В подмосковных Люберцах врачи достали 12-сантиметрового гельминта из щеки местной жительницы. 51-летняя пациентка обратилась к медикам с жалобами на зуд в щеке. Во время обследования специалисты выявили опухоль. В ходе операции хирурги обнаружили длинного червя, который и был источником дискомфортных ощущений. По словам пациентки, ее недавно укусил комар в лицо. Предположительно, насекомое было заражено гельминтозом. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста и паразитолога Валерия Ковалева, где чаще всего любят селиться паразиты в человеческом теле и как от них избавиться.

По словам эксперта, дирофилярии — это паразиты, которые в отличие от глистов, своих собратьев, селящихся преимущественно в кишечнике, любят селиться в сердце, легких и глазах человека.

— Есть еще подкожная форма этих паразитов, которые живут прямо под кожей, — уточнил врач. — Само заболевание называется дирофиляриозом, что переводится как «злая нить». Болеют дирофиляриозом чаще всего кошки, собаки и люди.

Заражение происходит в результате укуса кровососущих насекомых — комаров или слепней. Когда комар кусает собаку или человека, он передает вместе с кровью личинки паразита, называемые еще микрофиляриями.

Дальше уже паразит развивается и начинает мигрировать по организму. Больше всего дирофиляриоз распространен в теплых странах — в Африке и Австралии, уточнил специалист:

— Что же касается России, то он встречается здесь преимущественно в южных регионах, но и в средней полосе активность паразитов тоже фиксировалась.

По словам спикера, паразитируют в основном два вида дирофилярий. Это Dirofilaria immitis, который любит селиться в сердце и легких, а также Dirofilaria repens — паразит, предпочитающий в качестве места своего обитания подкожную область. Преимущественно этой формой страдает человек.

Собаки болеют дирофиляриозом гораздо чаще, чем кошки и люди. А больше всего подвержены болезни охотничьи псы, которые контактируют с кровососущими насекомыми.

У людей распространена подкожная форма дирофиляриоза, когда страдают руки, лицо, шея и веки:

— У человека может даже ощущаться движение и миграция паразита под кожей. В таких случаях, когда червь обнаруживается, избавиться от него можно только хирургическим путем.

Больные дирофиляриозом часто показывают признаки общей интоксикации. У пациента наступает быстрая утомляемость, возникает кашель, сопровождающийся нередко кровяными выделениями. Кроме этого, бывает накопление жидкости в брюшной и грудной полостях. Также наблюдается нарушение в работе сердца и легких. В местах скопления паразитов возникает ощущение движения. Происходит опущение нижнего века, если паразиты поселились в области глаза.

Диагноз ставится на основании анализа крови, паразитов можно увидеть еще и на рентгене. При постановке диагноза помогает также процедура ЭКГ, потому что при недуге происходят нарушения в работе сердца.

Для лечения применяются противопаразитарные препараты. В тяжелых случаях паразитов удаляют хирургическим способом.

Избежать заражения, по словам специалиста, можно с помощью профилактических мер. Следует также обрабатывать себя и домашних питомцев специальными средствами от укуса насекомых.

А для уменьшения контакта собак и кошек с комарами и слепнями следует надевать на животных специальный противопаразитарный ошейник.