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Здание свободного назначения выставили на продажу в Лосиноостровском районе

Лейла Алиева
Город
Здание свободного назначения выставили на продажу в Лосиноостровском районе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столица выставила на продажу двухэтажное здание свободного назначения на северо-востоке города. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— В Лосиноостровском районе на торги выставлено здание площадью 343,1 квадратного метра. Здание имеет удачное расположение — оно находится в жилом квартале в зоне ежедневных маршрутов жителей, недалеко от железнодорожной станции Лось и автобусных остановок, — рассказал он.

Предприниматели могут открыть в здании различные магазины, ремонтные мастерские, парикмахерские, ателье, а также использовать его под кафе, офисы, образовательные, спортивные и другие коммерческие цели.

Принять участие в торгах могут все желающие, аукцион состоится в онлайн-формате 6 марта, а заявки принимаются до 27 февраля, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще одно здание выставили на торги в районе Фили-Давыдково, где арендатор сможет открыть детский сад по льготной программе. С победителем торгов будет заключен контракт на 49 лет.

Лосиноостровский район торг Аукционы
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