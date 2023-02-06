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«Никакой военной помощи Украине!»: немцы призвали Шольца прислушаться к словам Путина

Лейла Алиева
В мире
«Никакой военной помощи Украине!»: немцы призвали Шольца прислушаться к словам Путина
Фото: bundeskanzler.de

Читатели немецкого издания Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца изменить планы по военной помощи Украине после слов президента РФ Владимира Путина, прозвучавших в ходе речи в Волгограде.

— Исходя из нашего исторического прошлого Второй мировой войны, я против того, чтобы немецкие танки снова двинулись на Восток, — написал один из читателей.

Также он добавил, что это конфликт между двумя постсоветскими странами, а НАТО и Германия не подвергаются внешним угрозам.

— Никакой военной помощи Украине! Лучше пошлите дипломатов, — предложил другой пользователь.

— В наших интересах как можно скорее вернуться к нормальным отношениям с Россией, — добавил третий.

Владимир Путин на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве заявил, что России снова угрожают немецкими танками.

Сирийский эксперт, профессор в области международных отношений в Университете Дамаска Бассам Абу Абдалла отметил, что заявление главы государства является сигналом, что у России есть самое современное оружие, способное ударить по Европе или за ее пределами.

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