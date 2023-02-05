Фото: Администрация президента РФ

Заявление президента РФ Владимира Путина, которое он сделал в Волгограде, является сигналом, что у России есть самое современное оружие, способное ударить по Европе или за ее пределами. Такое мнение высказал сирийский эксперт, профессор в области международных отношений в Университете Дамаска Бассам Абу Абдалла.

На днях российский лидер подчеркнул, что Россия готова дать ответ на поступающие ей угрозы, применением исключительно бронетехники дело не закончится. По мнению Путина, угрожающие РФ государства не понимают одной истины: русский народ впитал в себя традиции своей страны.

— Россия не посылала свои танки в какую-либо сторону, она защищает свою безопасность. Слова Путина представляют собой четкое послание, что у России есть самое современное оружие, которое нанесет удар по любой стороне в Европе или за ее пределами, — заявил эксперт.

По его словам, Запад должен понимать, что никакого компромисса нет, и Москва готова к использованию всех видов вооружений и всем доступным вариантам, если будут перейдены «красные линии», передает РИА Новости.

Украина пребывает на грани поражения, и никакое западное «чудо-оружие» ее уже не спасет. Об этом заявил журналист Кристофер Роуч в материале издания The American Greatness.