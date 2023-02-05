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Украина пребывает на грани поражения, и никакое западное «чудо-оружие» ее уже не спасет. Об этом заявил журналист Кристофер Роуч в материале издания The American Greatness.

Он провел параллели с событиями Второй мировой войны, когда Советский Союз разгромил нацизм.

— Главным недостатком Германии было отсутствие достаточной численности населения и экономической мощи по сравнению с совокупной мощью и численностью Британской, Американской и Советской империй, — написал обозреватель.

Ситуация на Украине, по его словам, похожа на ту, с которой немцы столкнулись в 1944 году. Танки союзников — советский Т-34 и американский М4 «Шерман» — были оснащены более слабым основным орудием, они имели меньшую бронезащиту и более низкие технические характеристики, чем немецкие «Тигры» и «Пантеры». Но техническое превосходство все равно не позволило Германии победить.

Говоря о сегодняшней ситуации, журналист отметил, что РФ не смогли сломить внушительные санкции, ее индустриальная мощь оказалась выше, чем у Запада. Украинская экономика, напротив, почти полностью разрушена, ее финансы и военный бюджет зависят от западных субсидий.

По мнению Роуча, накачивание Киева западным вооружением не изменит ход конфликта, так как количество танков от Запада все равно слишком мало для серьезного противостояния России. Он видит, что конфликт можно разрешить только путем переговоров, но украинские власти не готовы к ним, а США их в этом поддерживают.

Бомбы малого диаметра GLSDB Соединенных Штатов несут серьезную угрозу, потому что сложны для обнаружения и перехвата, а также из-за массовости их производства. Об этом сообщил руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.