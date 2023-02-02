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Путин: России вновь угрожают немецкие танки с крестами на бортах

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин: России вновь угрожают немецкие танки с крестами на бортах
Фото: Администрация президента РФ

России снова угрожают немецкими танками. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил российский президент Владимир Путин.

— Невероятно — невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев, — цитирует главу государства сайт Кремля.

Данное заявление Путин сделал на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Германия сообщила о своем намерении поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».

Депутат Бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что решение отправить ВСУ танки Leopard и разрешить другим государствам делать то же самое было «исторически неверным».

Комментируя намерение США отправить на Украину свои танки не раньше конца 2023-го, политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что это желание Вашингтона психологически повлиять на Берлин, который все еще не предоставил Киеву обещанные Leopard 2.

Украина Россия Владимир Путин Германия Танки
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