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Блогера Белоцерковскую заочно приговорили к девяти годам колонии

Степан Жирнов
Происшествия
Блогера Белоцерковскую заочно приговорили к девяти годам колонии
Фото: Youtube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Блогера Веронику Белоцерковскую* заочно приговорили к девяти годам колонии общего режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Басманного районного суда в понедельник, 6 февраля.

В пресс-службе отметили, что суд признал блогера виновной по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации». Помимо тюремного срока, Белоцерковской* запретили заниматься администрированием сайтов и прочих ресурсов в интернете в течение пяти лет.

Сроки наказаний начнут отсчитывать с момента ее задержания в пределах РФ, или экстрадиции на территорию страны.

Уголовное дело, по которому 6 февраля был оглашен приговор, было возбуждено в отношении блогера 16 марта 2022 Следственным комитетом. Так как женщина покинула пределы страны, ее объявили в международный розыск и заочно арестовали. Также в связи с этим разбирательством Басманный районный суд продлил арест имущества блогера до 14 апреля 2023 года.

* — включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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