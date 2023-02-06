Туроператоры оценили опасность отдыха в Турции после землетрясения

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В пострадавших от землетрясения регионах Турции организованных туристов из России нет. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в офисах туроператоров.

— Наши клиенты находятся в основном в Стамбуле и провинции Анталья. По информации от принимающих офисов в Стамбуле, все на связи с гидами и отдыхают по программе, — приводит заявление пресс-службы компании «Интурист» РИА Новости.

По словам представителя компании, организованных экскурсий в затронутые землетрясением города Шанлыурфа, Диярбакыр и Газиантеп в этом году не было.

Пресс-службы «Анекс тур» и Tez Tour также заверили, что среди пострадавших нет их клиентов и что в туристических зонах в настоящее время наблюдается спокойная обстановка.

Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в различных провинциях Турции. В районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине семь километров в 04:17 по местному времени начались толчки. В течение получаса они ощущались также в Адане, Трабзоне, Газиантепе, Мерсине, Анкаре, Анталье, Кайсери и Шанлыурфе. Более подробная информация о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

Также сообщалось, что жертвами землетрясения стали 284 человека.