Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Туроператоры оценили опасность отдыха в Турции после землетрясения

Никита Худяков
В мире
Туроператоры оценили опасность отдыха в Турции после землетрясения
Фото: АГН Москва

В пострадавших от землетрясения регионах Турции организованных туристов из России нет. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в офисах туроператоров.

— Наши клиенты находятся в основном в Стамбуле и провинции Анталья. По информации от принимающих офисов в Стамбуле, все на связи с гидами и отдыхают по программе, — приводит заявление пресс-службы компании «Интурист» РИА Новости.

По словам представителя компании, организованных экскурсий в затронутые землетрясением города Шанлыурфа, Диярбакыр и Газиантеп в этом году не было.

Пресс-службы «Анекс тур» и Tez Tour также заверили, что среди пострадавших нет их клиентов и что в туристических зонах в настоящее время наблюдается спокойная обстановка.

Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в различных провинциях Турции. В районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине семь километров в 04:17 по местному времени начались толчки. В течение получаса они ощущались также в Адане, Трабзоне, Газиантепе, Мерсине, Анкаре, Анталье, Кайсери и Шанлыурфе. Более подробная информация о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

Также сообщалось, что жертвами землетрясения стали 284 человека.

Землетрясения Россия Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте