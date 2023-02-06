Пушилин рассказал, что ВСУ минируют жилые дома в Угледаре на случай отступления

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Украинские войска при отступлении начинают минировать жилые дома, положение ВСУ серьезно ухудшилось в Угледаре. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

— На Угледарском направлении противник уже минирует многоэтажки — на случай, если ему придется отступать, — поделился он в эфире телеканала «Россия 24».

Как уточняется, украинская армия находится не в лучшем положении, это заставило ВСУ перебросить часть резервов к Угледару.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские подразделения продолжили успешное наступление на Донецком направлении. По его словам, всего за прошедшие сутки войскам РФ удалось уничтожить более 115 украинских солдат и три боевые машины пехоты.

Конашенков также сообщил, что российские войска сумели уничтожить склад артиллерийских боеприпасов украинской армии в районе Угледара.

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