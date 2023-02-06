Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пушилин рассказал, что ВСУ минируют жилые дома в Угледаре на случай отступления

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин рассказал, что ВСУ минируют жилые дома в Угледаре на случай отступления
Фото: er.ru

Украинские войска при отступлении начинают минировать жилые дома, положение ВСУ серьезно ухудшилось в Угледаре. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

— На Угледарском направлении противник уже минирует многоэтажки — на случай, если ему придется отступать, — поделился он в эфире телеканала «Россия 24».

Как уточняется, украинская армия находится не в лучшем положении, это заставило ВСУ перебросить часть резервов к Угледару.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские подразделения продолжили успешное наступление на Донецком направлении. По его словам, всего за прошедшие сутки войскам РФ удалось уничтожить более 115 украинских солдат и три боевые машины пехоты.

Конашенков также сообщил, что российские войска сумели уничтожить склад артиллерийских боеприпасов украинской армии в районе Угледара.

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» стали настоящим кошмаром для западных военных специалистов, написал Ян-Фредерик Вендт в статье для издания Frankfurter Rundschau. Почему эти российские ракеты можно считать особенными, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Украина Армия Денис Пушилин Россия ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте