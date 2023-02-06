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РЕН ТВ добился рекордных показателей за всю историю телеизмерений

Оксана Васильева
Общество
РЕН ТВ добился рекордных показателей за всю историю телеизмерений
Фото: pexels.com / JESHOOTS.com

Для телеканала РЕН ТВ январь 2023 года стал лучшим за всю историю телеизмерений в своей целевой аудитории «Все 25–54». Телеканал последовательно наращивал свои показатели с момента создания канала и добился рекордной доли 6,8 процента в прошедшем месяце. Этот результат позволил РЕН ТВ уверенно занять 2-е место в этой аудитории среди всех федеральных каналов.

Основным драйвером роста популярности канала стали программы собственного производства. Новостные и информационно-аналитические программы канала также в январе 2023 года получили самую высокую долю за всю историю телеизмерений — 8,2 процента — и вошли в топ-3 среди всех федеральных каналов.

В число самых популярных программ как в будни, так и в выходные дни входят собственные программы канала различной жанровой направленности — от актуальных документально-публицистических до научно-популярных и потребительских проектов.

Наибольшим успехом у зрителей пользуются программы в выходные дни — телеканал в январе стал абсолютным № 1 среди конкурентов с долей 7,4 процента в слоте с 7 до 19 часов в аудитории от 25 до 54 лет в непраздничные выходные. В число программ — фаворитов зрительской аудитории в январские выходные вошли программы «Минтранс» (9,4 процента), «Военная тайна» (8,8 процента), «Засекреченные списки» (8,3 процента), «Совбез» (8,1 процента), «Документальный спецпроект» (8 процентов), «Самая народная программа» (8 процентов) и «Знаете ли вы, что?» (8,4 процента), ставшие лидерами в своих слотах по субботам и воскресным дням.

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