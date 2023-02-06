Стартовал прием заявок на конкурс детских СМИ «Волшебное слово»

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IX Всероссийский конкурс детских СМИ «Волшебное слово» проходит с 1 февраля по 15 апреля 2023 года включительно. К участию приглашаются федеральные и региональные издательские дома, редакции, выпускающие детские печатные и электронные издания, я также школьные газеты и журналы, созданные детьми и подростками.

В конкурсе могут принять участие издания, вышедшие в период с июня 2022 года по 15 марта 2023 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям: Лучшее издание для самых маленьких; Лучший журнал для младших школьников; Лучшая газета для младших школьников; Лучший журнал для среднего школьного возраста; Лучшая газета для среднего школьного возраста; Лучший журнал для старших школьников и/или абитуриентов; Лучшая газета для старших школьников и/или абитуриентов; Лучшее интернет-издание для детей и подростков; Лучшее тематическое издание; Лучшее школьное СМИ; Лучшее издание для творчества и развития детей и подростков (кроссворды, аппликации, поделки и др.); Лучшее литературное издание для детей.

Также предусмотрен ряд специальных номинаций. Победители будут названы на Фестивале детских СМИ «Волшебное слово».