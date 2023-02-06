В Турции оценили вероятность угрозы цунами в Средиземном море

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Власти Турции заявили об отсутствии на данный момент опасности цунами, которое могло бы затронуть берега страны в Восточном Средиземноморье. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

— После землетрясений, произошедших сегодня в Кахраманмараше, Пазарчике и Эльбистане, на данный момент нет опасности цунами, которое затронет наши берега в Восточном Средиземноморье, — цитирует сообщение РИА Новости со ссылкой на портал Haberler.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп с населением более одного миллиона человек, магнитуда составила 7,8.

О том, что известно о землетрясении в Турции к этому часу, — в материале «Вечерней Москвы».

Глава турецкого управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер сообщил, что в результате землетрясения в Турции погибли 1014 человек. В результате произошедшего также обрушились 2824 здания.

Инцидент также затронул Сирию. В результате землетрясения количество жертв в республике к настоящему моменту составило 248 человек, еще 700 пострадали.