Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Турции оценили вероятность угрозы цунами в Средиземном море

Никита Худяков
В мире
В Турции оценили вероятность угрозы цунами в Средиземном море
Фото: Unsplash

Власти Турции заявили об отсутствии на данный момент опасности цунами, которое могло бы затронуть берега страны в Восточном Средиземноморье. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

— После землетрясений, произошедших сегодня в Кахраманмараше, Пазарчике и Эльбистане, на данный момент нет опасности цунами, которое затронет наши берега в Восточном Средиземноморье, — цитирует сообщение РИА Новости со ссылкой на портал Haberler.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп с населением более одного миллиона человек, магнитуда составила 7,8.

О том, что известно о землетрясении в Турции к этому часу, — в материале «Вечерней Москвы».

Глава турецкого управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер сообщил, что в результате землетрясения в Турции погибли 1014 человек. В результате произошедшего также обрушились 2824 здания.

Инцидент также затронул Сирию. В результате землетрясения количество жертв в республике к настоящему моменту составило 248 человек, еще 700 пострадали.

Землетрясения Турция Средиземное море цунами
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте