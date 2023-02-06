Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1014

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В результате землетрясения в Турции погибли 1014 человек. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил глава турецкого управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер.

— Мы получили данные о разрушении 2824 зданий. Погибшими числятся 1014 наших граждан, — сказал он в эфире турецкого телевидения.

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции заявило, что на побережье Средиземного моря в стране отсутствует угроза цунами после двух землетрясений.

В Турции и Сирии до сих пор продолжаются землетрясения — поступает информация об усиливающихся толчках на этих территориях. О том, что происходит сейчас в странах Ближнего Востока, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Так, первое мощное землетрясение произошло в Турции в ночь на понедельник, 6 февраля. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп с населением более одного миллиона человек, магнитуда составила 7,8.

В Минздраве России заявили о готовности направить специалистов для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии, если от стран поступят такие запросы.