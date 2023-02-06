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Смотровая площадка начала работу на Казанском вокзале

Александр Афонин
Город
Смотровая площадка начала работу на Казанском вокзале
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Казанский вокзал Карта всех событий

На Казанском вокзале открылась смотровая площадка, откуда горожане смогут полюбоваться достопримечательностями столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе РЖД в понедельник, 6 февраля.

— Посетители Казанского вокзала Москвы теперь могут подняться на смотровую площадку, откуда открывается впечатляющий вид на достопримечательности столицы: сталинские высотки, Останкинскую телебашню, площадь трех вокзалов, — говорится в сообщении.

Помимо этого, на территории вокзала запустили проект аудиогида. С его помощью посетители смогут узнать об истории оформления вокзала, как связан главный архитектор Алексей Щусев с мавзолеем и о многом другом. Продолжительность экскурсии составит около 20 минут.

В декабре 2022 года специалисты вернули фигуру зиланта на главную башню Казанского вокзала. Он является персонажем татарских сказок, с которым связаны легенды об основании Казани.

Кроме того, 23 января на Белорусском вокзале презентовали новый вагон в составе передвижного музея «Поезд Победы». Экспозиция в нем посвящена военным трибуналам в Нюрнберге, Токио и Хабаровске.

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