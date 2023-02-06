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Верховная рада Украины признала ЧВК «Вагнер» преступной организацией

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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Верховная рада Украины признала ЧВК «Вагнер» преступной организацией
Фото: Минобороны РФ

Верховная рада Украины признала частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» преступной организацией. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

Рада также одобрила постановление «о признании российских частных военных компаний террористическими организациями», добавил он. За резолюцию проголосовали 336 парламентариев, передает РИА Новости.

26 января Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Американское министерство утверждает, что члены ЧВК якобы постоянно занимаются «серьезной преступной деятельностью».

Также США ввели санкции против компаний и лиц, связанных с ЧВК «Вагнер» и ее основателем, бизнесменом Евгением Пригожиным. Среди них — объединение «Содружество офицеров за международную безопасность», компания «Прайм Секьюрити Энд Девелопмент» и организация Sewa Security Services.

CNN заявила, что бойцы «Вагнера» представляют собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении. Как уточняется, штурмовые группы в составе «Вагнера» не отходят от своих позиций без команд, также им запрещено самостоятельно забирать пострадавших с поля боя.

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