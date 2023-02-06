Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с 9 января

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Впервые с 9 января курс доллара на валютных торгах Московской биржи превысил отметку в 71 рубль. Об этом в понедельник, 6 февраля, свидетельствуют данные торгов.

Согласно представленным данным, в 18:11 стоимость американской валюты прибавила 0,58 процента, достигнув 71,01 рубля. К 18:30 рост курса доллара ускорился до 0,62 процента и остановился на уровне 71,035 рубля.

Стоимость евро в свою очередь снизилась на 0,9 процента — до 76,2 рубля, свидетельствуют данные торгов на сайте Московской биржи.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что в 2023 году курс доллара и евро может незначительно снизиться. Это связано с тем, что рост доллара и евро в конце прошлого года был искусственным.

В свою очередь кандидат экономических наук Александр Разуваев рассказал «ВМ», что если американская валюта продолжит терять доверие мировых ЦБ из-за агрессивной внешнеэкономической политики США и большого объема госдолга, то Вашингтону придется отказаться от этой валюты и перейти на новые деньги.