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Сильный пожар начался в порту на юге Турции после землетрясения

Евгений Белоусов
В мире
Сильный пожар начался в порту на юге Турции после землетрясения
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В порту Искендерун в Турции после землетрясения начался сильный пожар. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает турецкая газета Sabah.

Из-за подземных толчков контейнеры в порту оказались свалены в кучу, сейчас десятки из них горят. Над портом на много метров вверх поднимается черный густой дым, передает Sabah.

Мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. До сих пор поступает информация об усиливающихся толчках на этих территориях, подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

Стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 1498 человек. К посольству Турции в Москве люди начали нести цветы и свечи в знак памяти о жертвах землетрясения.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев рассказал «Вечерней Москве», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах продолжится еще примерно месяц.

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