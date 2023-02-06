Москвичи несут цветы к посольству Турции в память о жертвах землетрясения

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москва, 7-й Ростовский переулок, 12 Карта всех событий

К зданию посольства Турции в Москве люди начали нести цветы в память о жертвах недавнего землетрясения, в результате которого погибло более тысячи человек.

На ограждении возле входа в дипломатическую миссию можно заметить красные розы. Также там, как уточняется, горят белые свечи.

В Минздраве России заявили о готовности направить специалистов для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии, если от стран поступят такие запросы.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев сообщил «Вечерней Москве», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах будет продолжаться не менее месяца.

6 февраля в Кремле сообщили, что Россия проинформировала руководство Турции о готовности оказать помощь после землетрясения. Кроме того, президент России Владимир Путин намерен провести телефонный разговор на эту тему со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.