Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичи несут цветы к посольству Турции в память о жертвах землетрясения

Евгений Белоусов
Город
Москвичи несут цветы к посольству Турции в память о жертвах землетрясения
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, 7-й Ростовский переулок, 12 Карта всех событий

К зданию посольства Турции в Москве люди начали нести цветы в память о жертвах недавнего землетрясения, в результате которого погибло более тысячи человек.

На ограждении возле входа в дипломатическую миссию можно заметить красные розы. Также там, как уточняется, горят белые свечи.

В Минздраве России заявили о готовности направить специалистов для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии, если от стран поступят такие запросы.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев сообщил «Вечерней Москве», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах будет продолжаться не менее месяца.

6 февраля в Кремле сообщили, что Россия проинформировала руководство Турции о готовности оказать помощь после землетрясения. Кроме того, президент России Владимир Путин намерен провести телефонный разговор на эту тему со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Землетрясения Москва Россия Турция Посольства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте