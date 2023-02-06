Москвичи несут цветы к посольству Турции в память о жертвах землетрясения
К зданию посольства Турции в Москве люди начали нести цветы в память о жертвах недавнего землетрясения, в результате которого погибло более тысячи человек.
На ограждении возле входа в дипломатическую миссию можно заметить красные розы. Также там, как уточняется, горят белые свечи.
В Минздраве России заявили о готовности направить специалистов для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии, если от стран поступят такие запросы.
Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев сообщил «Вечерней Москве», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах будет продолжаться не менее месяца.
6 февраля в Кремле сообщили, что Россия проинформировала руководство Турции о готовности оказать помощь после землетрясения. Кроме того, президент России Владимир Путин намерен провести телефонный разговор на эту тему со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.