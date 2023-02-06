Россия сообщила Турции о готовности предоставить помощь после землетрясения

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Россия проинформировала руководство Турции о готовности оказать помощь после землетрясения. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— По соответствующим каналам российская сторона информировала также руководство Турции, которая существенно пострадала от этого масштабного землетрясения, о готовности немедленно предоставить помощь, — говорится в сообщении.

Кроме того, президент России Владимир Путин намерен провести телефонный разговор на эту тему со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, говорится на сайте Кремля.

До этого стало известно, что число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1014 человек. Подробнее о том, как долго будет длиться опасная ситуация в стране, — в материале «Вечерней Москвы».

6 февраля Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом. В ходе беседы он выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения, произошедшего на севере Сирии и повлекшего многочисленные человеческие жертвы.

Российский лидер также предложил оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения. Асад, как уточняется, с благодарностью принял это предложение.