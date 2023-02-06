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Путин обсудил с Асадом ситуацию с землетрясением в Сирии

Никита Худяков
В мире
Путин обсудил с Асадом ситуацию с землетрясением в Сирии
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

— В ходе телефонного разговора с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом президент Российской Федерации Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения на севере Сирии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, и предложил оказать сирийской стороне необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия, — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что Асад с благодарностью принял это предложение, поэтому в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию.

Российская сторона также информировала руководство Турции о готовности немедленно предоставить помощь. Президент России будет на этот счет разговаривать с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

До этого стало известно, что число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1014 человек. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп, магнитуда составила 7,8.

В Сирии число погибших при землетрясении выросло до 403. Еще 1284 человека пострадали.

Землетрясения Башар Асад Владимир Путин
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