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Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 403

Александр Афонин
В мире
Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 403
Фото: Unsplash

Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 403, еще 1284 человека пострадали. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения страны Ахмед Дмейрия в понедельник, 6 февраля.

— Число погибших в результате землетрясения возросло до 403 человек, пострадали еще 1284, — цитирует Дмейрию агентство SANA.

До этого стало известно, что число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1014 человек. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп, магнитуда составила 7,8.

В Турции и Сирии до сих пор продолжаются землетрясения. О том, что происходит в этих странах, — в материале «Вечерней Москвы».

АТОР сообщила, что на данный момент в Турции могут находиться до 45 тысяч организованных и самостоятельных туристов из России, случаев отмены туров не зафиксировано. Уточняется, что жертв и пострадавших от землетрясений в Турции среди российских туристов нет, они находятся вне зоны катастрофы.

В Минздраве России заявили о готовности направить специалистов для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии, если от стран поступят такие запросы.

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