Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

АТОР: Туристы из России находятся вне зоны землетрясения в Турции

Евгений Белоусов
В мире
АТОР: Туристы из России находятся вне зоны землетрясения в Турции
Фото: Pexels

На данный момент в Турции могут находиться до 45 тысяч организованных и самостоятельных туристов из России, случаев отмены туров не зафиксировано. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе АТОР.

Уточняется, что жертв и пострадавших от землетрясений в Турции среди российских туристов нет, они находятся вне зоны катастрофы. Так, они понимают, где происходят разрушения, а поскольку сейчас есть спрос на отдых в местах, находящихся вдалеке от эпицентра, свой отпуск в Анталье и Стамбуле россияне не отменяют.

Тем не менее в ближайшие два дня, по данным организации, в зависимости от информационного фона можно будет ожидать некоторого замедления темпов бронирований. Однако некоторые туроператоры не ожидают и такого развития событий, предполагая, что ситуация останется на прежнем уровне, отмечается на сайте АТОР.

До этого стало известно, что число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1014 человек. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп, магнитуда составила 7,8.

В Турции и Сирии до сих пор продолжаются землетрясения. О том, что происходит в этих странах, — в материале «Вечерней Москвы».

Землетрясения АТОР Россия Туризм Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте