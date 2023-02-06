АТОР: Туристы из России находятся вне зоны землетрясения в Турции

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На данный момент в Турции могут находиться до 45 тысяч организованных и самостоятельных туристов из России, случаев отмены туров не зафиксировано. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе АТОР.

Уточняется, что жертв и пострадавших от землетрясений в Турции среди российских туристов нет, они находятся вне зоны катастрофы. Так, они понимают, где происходят разрушения, а поскольку сейчас есть спрос на отдых в местах, находящихся вдалеке от эпицентра, свой отпуск в Анталье и Стамбуле россияне не отменяют.

Тем не менее в ближайшие два дня, по данным организации, в зависимости от информационного фона можно будет ожидать некоторого замедления темпов бронирований. Однако некоторые туроператоры не ожидают и такого развития событий, предполагая, что ситуация останется на прежнем уровне, отмечается на сайте АТОР.

До этого стало известно, что число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1014 человек. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп, магнитуда составила 7,8.

В Турции и Сирии до сих пор продолжаются землетрясения. О том, что происходит в этих странах, — в материале «Вечерней Москвы».