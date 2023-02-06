Пожилая женщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области
Сюжет:Ситуация в Донбассе
В результате обстрела украинской армией села Казинка в Белгородской области погибла 70-летняя женщина. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— ВСУ обстреляли село Казинка Валуйского городского округа. Есть жертвы среди мирных жителей. В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет, — сказал политик.
Он подчеркнул, что все оперативные службы и глава округа в настоящее время находятся на месте инцидента. Пожарные бригады уже приступили к тушению, написал Гладков в своем Telegram-канале.
До этого губернатор сообщил, что в Белгородской области бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности.
В январе президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей решить вопрос восстановления разрушенного обстрелами ВСУ жилья.