Пожилая женщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области

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В результате обстрела украинской армией села Казинка в Белгородской области погибла 70-летняя женщина. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— ВСУ обстреляли село Казинка Валуйского городского округа. Есть жертвы среди мирных жителей. В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет, — сказал политик.

Он подчеркнул, что все оперативные службы и глава округа в настоящее время находятся на месте инцидента. Пожарные бригады уже приступили к тушению, написал Гладков в своем Telegram-канале.

До этого губернатор сообщил, что в Белгородской области бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности.

В январе президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей решить вопрос восстановления разрушенного обстрелами ВСУ жилья.