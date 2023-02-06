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В Госдуму внесли проект по допподдержке экономики России и ее регионов

Александр Афонин
Экономика
В Госдуму внесли проект по допподдержке экономики России и ее регионов
Фото: пресс-служба Госдумы

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров внес законопроект, направленный на оказание дополнительной поддержки экономики России и ее регионам.

— Законопроект направлен на решение срочных задач по поддержке российской экономики, развитию субъектов Российской Федерации, созданию предпосылок для улучшения качества жизни граждан и деятельности субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, — говорится в пояснительной записке.

В рамках данного документа предлагается ввести новый вид бюджетных кредитов для регионов страны — казначейских. С помощью выделенных средств власти субъектов смогут обеспечить реализацию проектов, обладающих высокой социально-экономической эффективностью, отмечается в документе на сайте Госдумы.

Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам по итогам 2022 года. Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил «Вечерней Москве», что эти резервы являются важной составляющей российской экономики, однако их лучше использовать во время напряженных ситуаций.

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