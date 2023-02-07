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США донесли до Пекина, какие меры намеревались принять в отношении аэростата

Егор Провоторов
В мире
США донесли до Пекина, какие меры намеревались принять в отношении аэростата
Фото: whitehouse

Власти Соединенных Штатов четко донесли до Пекина, какие меры Вашингтон намеревался принять в отношении китайского аэростата, который засекли над континентальной частью США. Об этом заявил американский президент Джо Байден журналистам в понедельник, 6 февраля, в Белом доме.

— Мы четко донесли до Китая, что мы намеревались делать. Они поняли нашу позицию, — заявил американский лидер, слова которого приводит Reuters.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что из-за инцидента с китайским аэростатом визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай был бы нецелесообразен.

Кирби добавил, что Вашингтон продолжит поддерживать контакты с Пекином. По его словам, Белый дом не видит причин для перерастания напряженности из-за инцидента с аэростатом в полноценный конфликт между США и Китаем.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», что после инцидента с китайским разведывательным воздушным шаром, который обнаружили над территорией США, Вашингтон готовится к обострению отношений с КНР. По его словам, в ближайшее время отношения между двумя странами будут ухудшаться.

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