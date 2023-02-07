Илон Маск предупредил об угрозе мировой войны после прогноза генсека ООН по Украине

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Люди не обращают внимание на опасность эскалации украинского конфликта, написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 6 февраля, американский бизнесмен Илон Маск.

На фоне заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о риске расширения конфликта на Украине американский журналист Люк Рудковски призвал в своем аккаунте в Twitter не устраивать третью мировую войну.

— Большинство не замечают опасности, — ответил ему владелец социальной сети, слова которого приводит РИА Новости.

В ходе выступления в Генеральной ассамблее ООН на тему приоритетов организации на 2023 год Антониу Гутерреш заявил, что мир скатывается к «более широкомасштабной войне». Он отметил, что угроза эскалации конфликта на Украине возрастает, а перспективы мира снижаются.

До этого СМИ сообщили, что директор ЦРУ Уильям Бернс в середине января представил Москве и Киеву план мирного урегулирования конфликта. Он предлагал отдать под управление России почти 20 процентов украинской территории в обмен на мирное соглашение. Обе стороны выступили резко против такого варианта развития событий.