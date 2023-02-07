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«Фото постановочное»: Орлова ответила хейтерам, которые не верили в ее беременность

Араз Салехов
Общество
«Фото постановочное»: Орлова ответила хейтерам, которые не верили в ее беременность
Фото: Youtube / Александр Добровинский и партнеры

Некоторые пользователи Сети с критикой восприняли рождение дочери у российской телеведущей, экс-солистки группы «Блестящие» Ольги Орловой — по их мнению, ее беременность фейковая.

Так, когда звезда рассказала о появлении дочери на свет, то снова столкнулась с обвинениями во лжи.

— Фото постановочное, ребенку месяц. А губы сразу пластический хирург накачал, — высказала она в соцсетях.

При этом Орлова рассказала и о своем состоянии: так, она набрала 15 килограмм после беременности. Однако хейтеры все равно считают, что ее ребенка родила суррогатная мать.

Накануне звезда во второй раз стала мамой. Певица родила дочку. Счастливой новостью она поделилась в одной из своих социальных сетей. Друзья, коллеги и подписчики певицы поспешили поздравить ее с радостным событием. Среди них была телеведущая Ксения Бородина, назвавшая дочку Орловой настоящей красавицей. Ее назвали Анной.

Недавно стало известно, что Орловой приходится терпеть продолжающуюся травлю в Сети от хейтеров, которые не верят, что она сама вынашивает малыша.

Беременность хейтеры Ольга Орлова
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