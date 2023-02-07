Названы внешние признаки, которые говорят о проблемах с щитовидкой

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Часто люди списывают хроническую усталость, апатию, тревожность и сонливость на стресс, напряженную работу или обычное желание отдохнуть. Однако за всем этим могут скрываться серьезные проблемы с щитовидной железой. Об этом рассказал врач-хирург Иван Руссу.

Эксперт объяснил, что при проблемах с щитовидкой часто возникает увеличение глаз и двоение картинки, слезотечение при ярком свете. По словам врача, это происходит из-за скопления жидкости в жировой ткани. В дальнейшем глаза начинают как бы выталкиваться из глазниц и становятся похожими на рыбьи.

Также у человека может возникнуть сухость кожи, могут выпадать волосы. Это происходит из-за замедления обмена веществ, которое становится последствием дефицита гормонов.

Кроме того, при замедленном обмене веществ начинает увеличиваться вес, даже несмотря на пониженный аппетит.

Избыточное количество гормонов щитовидной железы в организме приводит к резкому ускорению обмена веществ, из-за чего образуется много тепла. В результате человек сильно потеет, передает Life.ru.

Ранее врач Александр Мясников сообщил, что обнаружение узлов в щитовидной железе может оказаться поводом для беспокойства. В этом случае требуется провести дополнительное обследование, чтобы исключить онкологию, передает ФАН.

Опасные симптомы, которые указывают на ухудшение работы щитовидной железы, назвала руководитель департамента сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.