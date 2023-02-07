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Демонтаж старой инфраструктуры начался на станции МЦД «Беговая»

Евгений Белоусов
Город
Демонтаж старой инфраструктуры начался на станции МЦД «Беговая»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Беговая Карта всех событий

На станции МЦД «Беговая» построят ТПУ, который объединит два диаметра и станцию метро. Сейчас там начался демонтаж старой инфраструктуры. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Особенность Беговой в том, что она будет кроссплатформенной: это значит, что на одной из платформ можно будет пересесть с D1 на D4. Еще сохранят пересадку на Таганско-Краснопресненскую линию метро: появится возможность пользоваться сразу тремя линиями рельсового транспорта и строить множество маршрутов, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Сейчас на станции демонтируют старые платформы, специалисты из РЖД начинают строить конкорс. Его оборудуют лифтами и эскалаторами для удобства родителей с детьми и маломобильных граждан.

Примечательно, что «Беговой» ежедневно пользуются почти 20 тысяч пассажиров. Уже в 2030 году пассажиропоток ее вырастет почти вдвое — до 38 тысяч человек каждый ден, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что благоустройство возле станции Внуково МЦД-4 выполнено на 85 процентов. В рамках него специалисты уберут воздушные провода в кабельную канализацию. Также завершится обновление тротуаров площадью около трех тысяч квадратных метров.

Около станции Очаково будущего МЦД-4 работы по благоустройству выполнены наполовину. Специалисты уже проложили более 400 метров дополнительной водосточной сети во избежание подтопления и привели в порядок существующие тротуары.

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