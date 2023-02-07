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Актер Константин Соловьев рассказал о просьбе поклонника подарить ему ношеные носки

Лейла Алиева
Общество
Актер Константин Соловьев рассказал о просьбе поклонника подарить ему ношеные носки
Фото: Telegram / Константин Соловьев

Российский актер Константин Соловьев рассказал о странностях и пугающих предложениях своих поклонников. Некоторые женщины даже отправляют ему в личные сообщения откровенные фотографии, однако артист сразу же их блокирует.

— Подписчик, от которого я вообще в шоке. Я ехал с гастролей из какого-то города, и мне написал человек: «А можно ваши носки после спектакля?» Я сразу его заблокировал, — рассказал актер в эфире передачи «Однажды…» на НТВ.

В свою очередь канадский актер Киану Ривз не смог ограничиться только блокировкой назойливого поклонника. Знаменитости пришлось подать в суд на 38-летнего мужчину, который его преследовал и пытался доказать свое родство с ним.

Фанатская любовь — символ преданности артисту. Однако очень часто она перерастает в нездоровое чувство одержимости объектом своего поклонения. Очень часто знаменитости сталкиваются с маниакальной любовью поклонника, не только находясь на публике. Чем для селебрити может закончиться такая любовь и что делать, если навстречу бежит «обезумевший» фанат, «Вечерняя Москва» узнала у звездного психотерапевта Евгения Фомина.

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